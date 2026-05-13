原田マハの短編小説集『星がひとつほしいとの祈り』（実業之日本社文庫）が累計22万部を突破したことが発表された。 【写真】『星がひとつほしいとの祈り』著者・原田マハ 2026年3月に原田が作家デビュー20周年を迎えたことを記念して製作されたゴッホの特製カバー版は、1か月で3回の重版がかかるなど、2013年の発売から13年を経て異例の注目を集めている。 本作は、20代から50代までそれぞれの今を生きる女