22年ぶりのプレミアリーグ優勝、そして初のチャンピオンズリーグ（CL）制覇へ突き進むアーセナルに、思わぬアクシデントが発生した。現地５月12日、所属する28歳のイングランド代表DFベン・ホワイトが、内側側副靭帯を損傷したのだ。６月に開幕する北中米ワールドカップに出場するイングランド代表にとっても、懸念材料となりそうだ。５月10日に開催されたプレミアリーグ第36節のウェストハム戦（１−０）に先発したホワイト