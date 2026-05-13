現在はマンチェスター・ユナイテッドに所属するブラジル代表MFカゼミーロが、レアル・マドリー時代に共闘したポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドと、元ウェールズ代表FWガレス・ベイルを比較した。英公共放送『BBC』が発言を伝えている。スペイン屈指の名門マドリーでは以前、C・ロナウドとベイルにカリム・ベンゼマを加えた、通称“BBC”がゴールを量産。世界を席巻し、一時代を築いた。そんな超強力３トップの中