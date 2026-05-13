◇ナ・リーグパイレーツ3−1ロッキーズ（2026年5月12日ピッツバーグ）昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が12日（日本時間13日）、本拠でのロッキーズ戦に先発。8回2安打無失点、10奪三振の好投で今季6勝目を挙げた。立ち上がりから圧倒した。ロッキーズ打線を2回まで6者連続三振と圧巻投球。6回まで許した走者は死球による1人だけで、ノーヒットノーランの期待も漂わせた