◇ナ・リーグブレーブス5―2カブス（2026年5月12日アトランタ）韓国最強の内野手が戦列に復帰した。右手手術の影響で開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたブレーブスの金河成（キム・ハソン）内野手（30）が12日（日本時間13日）のカブス戦に「8番・遊撃」でスタメン出場し、戦列に復帰。3打数無安打ながら守備とつなぎの打撃でチームの3連勝に貢献した。3回無死一塁からの第1打席では、フルカウントまで粘り、最後は