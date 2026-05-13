「アストロズ−マリナーズ」（１２日、ヒューストン）アストロズの今井達也投手が約１カ月ぶりにメジャー復帰を果たし、先発マウンドに上がるも四回に３連続四死球で無死満塁のピンチを招き、グランドスラムを被弾した。最終的に４回６失点でマウンドを降りた。初回こそ制球が安定して三者凡退の立ち上がりとなった今井。だが二回に悪癖を露呈した。先頭のローリーを四球で歩かせてしまうと、続くアロザレーナは追い込みなが