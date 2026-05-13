◇ナ・リーグカブス2―5ブレーブス（2026年5月12日アトランタ）カブスは12日（日本時間13日）、敵地でブレーブスに敗れ、10連勝からの3連敗となった。「5番・右翼」で出場した鈴木誠也外野手（31）は4打席に立ったが、安打は出ず、2試合連続無安打に終わった。中盤までは絶好の展開だった。0―1で迎えた4回1死、ブレグマンの左越え4号ソロで同点。さらに3連続四球で1死満塁の好機を築くと、バレステロスの遊ゴロの間に勝