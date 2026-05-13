落語家の桂文珍（77）が13日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で『吉例88 第四十四回 桂文珍独演会』概要発表会見を開いた。【写真】笑顔で「満員御礼」を伝える桂文珍毎年8月8日に開いている恒例の独演会。今年のゲストは春風亭小朝。印象について「芸に非常に真摯（しんし）な方」と話す。共に公演に回った際、一人で落語の稽古をしている姿があった。当日の稽古かと思ったが「来年の独演会に向けての練習」と聞いて「もう