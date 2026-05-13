厚生労働省は13日、2月の生活保護申請件数が前年同月比5.4％減の1万8058件だったと発表した。減少は2カ月連続。担当者は、大幅な減少ではないとして「今後も動向を注視したい」と話した。2月から生活保護を受け始めたのは、1万6380世帯で6.5％減。以前から受けている人を含む受給世帯数は164万1614世帯で0.3％減った。人数ベースでは197万7156人となり、総人口の1.6％に当たる。