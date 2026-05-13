小泉防衛大臣はホルムズ海峡をめぐる有志国の国防大臣会合にオンラインで出席し、「海峡の安定を一刻も早く回復することが不可欠だ」と強調しました。【映像】ホルムズ海峡をめぐる国防大臣会合に出席した小泉大臣会合は、イギリスとフランスが主催し、40カ国以上が出席しました。防衛省によりますと小泉大臣は「ホルムズ海峡は世界の物流の要衝であり国際公共財である」と述べました。また、船舶の安全確保や機雷除去を目