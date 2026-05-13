フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨んだ。白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見で、今の心境を問われた坂本は「現役の間、練習だったり試合だったり、たくさんの感情に動かされて、その結果に対し