◆米大リーグアストロズ―マリナーズ（１２日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手（２８）が、３２日ぶりのメジャーのマウンドとなる本拠のマリナーズ戦に先発。４回を投げ満塁弾含む２本塁打を浴びて渡米後ワーストの６失点で降板した。防御率は９・２４となった。２回先頭打者を歩かせるとアロザレーナにスライダーを左翼席にメジャー初被弾となる４号２ラン。４回には連続死球後に四球