◆大相撲▽夏場所４日目（１３日、両国国技館）新弟子らによる前相撲が行われた。雷親方（元小結・垣添）の長男で、埼玉栄高出身の垣添（雷）は旭疾風（大島）を寄り切り、デビューから２連勝で一番出世を決めた。初白星を挙げた２日目の取組では相手に押し込まれて引いてしまい、はたき込んでの白星だった。土俵下で審判として見守っていた父で師匠の雷親方から「ああいう相撲を取ったら弱く見られるぞ。もっと前に出て」と