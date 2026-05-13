グリーンピースとアスパラで作る、初夏らしい洋風炊き込みご飯。炊き上がりに具材を混ぜ込むことで、鮮やかな緑色とシャキッとした歯ざわりを楽しめます。仕上げに加えるバターの風味も食欲をそそるポイント。豆のほくほくとしたやさしい甘みを楽しんで♪『豆とアスパラの炊き込みご飯』のレシピ材料（2人分）米……2合（360ml） グリーンピース（さやから出したもの）……70g グリーンアスパラガス……4〜5本（約100g） 洋風スー