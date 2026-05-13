座るときに脚組は危険？よく足を組む人は体が疲れやすい理由 日頃から姿勢への意識を高める 肩甲骨はがしをしても効果を感じない、すぐにコリや痛みがぶり返す……。こんなときは、姿勢が崩れていないか一度チェックしてみてください。知らず知らずのうちに悪い姿勢をとっているせいで、せっかく整えた肩甲骨がズレてしまっている可能性があります。 姿勢が悪くなる理由の１つに挙げられるのが、骨格のゆがみ。足を組んだり