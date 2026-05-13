RUBY ONE MC タクトシュトックは、VERTEREのMCカートリッジ「RUBY ONE MC」を20日に発売する。価格は242万円。 VERTEREを主宰するトラジ・モグハダム氏が考えるカートリッジの究極、フラット・バランスを追求。「どこまで色付けなく、高解像度、ハイスピード化できるかをテーマに」開発に取り組み、5年以上かけて開発した。 VERTERE独自の4点固定スパイクを備え、アルミニウム合金から精密加工