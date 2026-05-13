９日、全国農業展覧館付近で撮影したキムネビタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京5月13日】中国北京市朝陽区の全国農業展覧館付近でこのほど、雄のキムネビタキがカメラに捉えられた。（郭連友）９日、全国農業展覧館付近で撮影したキムネビタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）９日、全国農業展覧館付近で撮影したキムネビタキ。（北京＝新華社配信／郭連友）９日、全国農業展覧館付近で撮影したキムネビタキ。（北