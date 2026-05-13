日本テレビの佐藤真知子アナウンサー（32）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の日の母との推し活を報告した。「週末の母の日は、母と共に、2PMの東京ドームコンサートへ！（写真は母が撮ってくれました）」と東京ドーム前での写真とともに韓国の人気ユニット「2PM」のライブへ出かけたことを明かした。「私が中学生の時に好きになって、母も一緒に好きになりました。趣味の似た親子です。笑」と中学時代から親子でファ