元テレビ朝日社員の玉川徹氏が13日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。中東情勢の緊迫化による原油由来ナフサの調達難について言及した。カルビーは12日、スナック菓子「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」などのうち主力14商品の包装を、5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表した。中東情勢悪化によるナフサ不足で、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になって