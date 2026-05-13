あいち銀行を傘下に持つあいちフィナンシャルグループ（FG）と、三重県が地盤の三十三FGが経営統合する方向で最終調整していることが13日、関係者への取材で分かった。両社の銀行ブランドは維持する方向だ。実現すれば、連結総資産が11兆円を超える地銀グループが誕生する。日銀の利上げにより「金利がある世界」に転換したことで、預金獲得や貸し出しの競争が激化。企業向けの資金需要が見込める東海地域で、規模を拡大して収