フィラデルフィア・セブンティシクサーズのダリル・モーリー球団社長（バスケットボール運営部門代表）が退任することになった模様。5月13日（現地時間12日、日付は以下同）、現地メディア『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。 報道によると、モーリーはオーナーであるジョシュ・ハリス氏、デイビッド・ブリッツァー氏とフィラデルフィアで会談を実施