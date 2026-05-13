ゴールデンステイト・ウォリアーズの2022年優勝メンバーであるデイミオン・リーが、現役引退を発表した。 リーは2016年、ドラフト外選手としてプロキャリアをスタート。ゴールデンステイト傘下のGリーグチーム『サンタクルーズ・ウォリアーズ』で実績を積み、2018年3月にアトランタ・ホークスと契約を結んだ。その後、2018年のオフにウォリア