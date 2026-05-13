HYDEが表紙を飾る『ぴあMUSIC COMPLEX（PMC） Vol.40』が、5月21日に発売される。あわせて、CDショップ・ネット書店限定予約特典のデザインが公開された。 【写真】HYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード3種 今回デザインが解禁されたのは、タワーレコード、HMV、楽天ブックスで予約した購入者向けの、HYDEの撮りおろし写真を使用したポストカード（ショップ別絵柄違い）の3種（いずれも数に