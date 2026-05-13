１３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安で推移している。 １２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円６３銭前後と前日に比べ４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回り、インフレ懸念が強まったことから一時１５７円７６銭まで上