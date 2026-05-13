古河電気工業や三井金属が高い。日本時間の１３日早朝にＭＳＣＩの定期入れ替えが発表され、新規採用された古河電と三井金属が堅調な値動きとなっている。同様に新規採用されたレゾナック・ホールディングスは値を下げている。特に、古河電には前日の好決算を評価する買いが継続している様子だ。三井金属とレゾナックはきょう決算発表を予定している。一方、除外銘柄では積水化学工業やＴＩＳは軟調だが、日本航空やＭｏｎ