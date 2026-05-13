カナデビアが続急伸している。１２日の取引終了後に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高は６４００億円（前期比０．８％減）と減収を見込むものの、営業利益２５５億円（同２．１倍）、純利益２１０億円（同８８．６％増）と大幅増益を見込み、年間配当予想を前期比１３円増の３８円としたことが好感されている。 海外での大型ＥＰＣ案件の進捗により環境事業は堅調を見込むものの、事業ポートフォリオ改革の