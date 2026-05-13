菊池修司1st写真集『Ambivalent』が、7月3日に東京ニュース通信社より発売されることが決定した。 【写真】菊池修司の等身大な姿が多数掲載先行カットを見る 菊池修司は1995年11月10日生まれ、東京都出身。ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』シリーズ、舞台『東京リベンジャーズ』シリーズ、舞台『HELI-X』シリーズ、Action Stage『エリオスライジングヒーロ&