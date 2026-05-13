「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日午前１０時現在で、サイオスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 １３日の東京市場で、サイオスは前日に続いてストップ高まで買われる場面があり、年初来高値を更新。１１日取引終了後に発表した２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算が買い手掛かりとなっているようだ。 売上高は前年同期比１８．１％増の５８億９５００万