[5.12 チャンピオンシップPO準決勝第2戦 サウサンプトン 2-1(延長) ミドルスブラ]チャンピオンシップPO準決勝第2戦が12日に行われ、MF松木玖生が所属するサウサンプトンがミドルスブラを2試合合計2-1で下し、決勝へと駒を進めた。23日にウェンブリーで開催される決勝ではMF平河悠が所属するハル・シティと激突する。9日にミドルスブラのホームで行われた第1戦は0-0に終わり、サウサンプトンのホームで迎えた第2戦。第1戦はベン