春メイクに挑戦したいけれど、「頑張って見える」「若作り感が出る」と感じてしまうことはありませんか？2026年春は、軽やかな透け感や“盛りすぎない立体感”がキーワード。そんな今季の空気感にぴったりなのが、【KATE】の人気シリーズです。今回は、大人世代でも取り入れやすいカラーと質感がそろった注目アイテムをピックアップ。自然に今っぽさをまとえる使い方とともに紹介します。“丸みのある目元”を自然に作る「ポッピン