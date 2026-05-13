開催：2026.5.13 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 3 - 1 [ロッキーズ] MLBの試合が13日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとロッキーズが対戦した。 パイレーツの先発投手はポール・スキーンズ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 1回裏、5番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒット