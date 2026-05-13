最初はちゃんと向き合ってくれていたのに、気づけば男性にとって都合のいい関係になっている。こうした流れには共通するパターンがあります。差が出るのは、“受け入れ方”です。“急な誘い”に毎回応じてしまう男性からの「今日会える？」に、予定を調整して毎回応じていませんか？これが続くと、男性にとって「自分のタイミングで会える相手」になってしまうことに。本命として向き合ってもらえる女性は、自分の都合をきちんと伝