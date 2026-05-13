開催：2026.5.13 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 2 - 6 [ヤンキース] MLBの試合が13日に行われ、オリオールパークでオリオールズとヤンキースが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。 1回表、1番 ポール・ゴール