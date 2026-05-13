開催：2026.5.13 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 2 [フィリーズ] MLBの試合が13日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとフィリーズが対戦した。 Rソックスの先発投手はジョバニ・モラン、対するフィリーズの先発投手はザック・ウィーラーで試合は開始した。 1回表、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って右中間スタンドへのホームランでフ