ダイエットのために生活習慣を見直しているのに、お腹まわりだけなかなか変化しない状態が続いていませんか？40代以降は、筋肉量だけでなく「姿勢」や「体の使い方」がシルエットに大きく影響するものです。特に下腹まわりは、体幹がうまく使えていないと、ぽっこり感が出やすくなることも。そこで取り入れたいのが、腹筋と体幹を同時に使う簡単エクササイズ【サイドシザース】。丸まりやすい姿勢を整えながら、お腹まわりへじわっ