【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターの発掘や新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）による、新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」の第一弾ボーイズグループVIBY（バイビー）の2nd Digital Single 「HANAMARU」が配信リリース、そしてMVが公開された。 ■うまくいく日も、そうでない日も、前を向いて歩くすべて