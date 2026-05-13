【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NEXZが、6月24日に日本3rd EP『Hellmate』をリリースすることが決定。併せて、ジャケット写真が公開された。 ■EPには全4曲を収録 タイトル『Hellmate』は、「Hell」と「mate」が合わさった造語。見た目はヤンチャで少し反抗的に見えても、仲間とお互い理解し合いながら共に歩むという意味が込められている。 本作には、日本オリジナル楽曲「Hellmate」「Hands up, Yo!」「C