クリップコーポレーション [東証Ｓ] が5月13日午前(10:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1億3400万円の黒字→500万円の赤字(前の期は4200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1億7800万円→3900万円(前年同期は8500万円)に78.1％減額し、一転して54.1％