インフロニア・ホールディングス [東証Ｐ] が5月13日午前(10:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比2.4倍の765億円に拡大したが、27年3月期は前期比21.6％減の600億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比20円減の100円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比2.1倍の251億円に急拡大したが、売上営業利益率は