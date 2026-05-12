「彼と結婚したら幸せになれるかな？」――そんなモヤモヤ、誰もが一度は抱くもの。恋愛のときは勢いで進めても、結婚は生活が毎日続くからこそ“相性”がすごく大事なんです。そこで今回は、結婚の“相性”を見極める３つのポイントを紹介します。素の自分を出しても平気？長い結婚生活では、いいときも悪いときも全部さらけ出すことになります。スッピンや落ち込んでるとき、イライラしたときなど、どんな場面でも「それでも一緒