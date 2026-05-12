優しいし、ちゃんと会ってくれる。それでも「本命なのかな？」と不安になることはありませんか？でも、男性は本命相手に対して、細かな“接し方”に無意識に差を出しています。会話の“終わらせ方”が違う男性は本命相手には、会話や関係を雑に終わらせません。LINEでもデートでも、「またね」「次どうする？」と自然に続きを作ろうとするでしょう。この“終わらせない動き”こそ本命サインです。あなたについて“気にする範囲”が