思わせぶりな行動がうまい女性が自分の彼氏に近づいてきたらと思うと、女性としては気が気ではありません。そこで今回は、無自覚に「男心を弄ぶ女性」に見られる特徴を紹介するので、ぜひ事前にきちんと対策しましょう。｜ボディタッチが多いボディタッチは相手に親近感を与える行為。男性は何度もボディタッチされると「彼女は自分に気があるのかも」と感じ始めてしまうものです。しかも、やたらとそういう女性は無自覚にやってい