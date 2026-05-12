同じ時間を過ごしていても感じ方がまるで違う。「私は本気なのに」と苦しくなる一方で。男性の方はどこか冷静。不倫関係では、男女で“関係の温度”にズレが出やすいものです。それってなぜなのでしょうか？女性は“関係そのもの”を大きい存在にしていく女性の場合、やり取りや会う時間を重ねるほど、その関係が生活の中で大きな存在になっていくもの。会えない時間も相手の男性のことを考えたり、「この先どうなるんだろう」と未