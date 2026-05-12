「痩せたい」と思ったとき、まず運動を増やしたり、食事を極端に減らしたりしていませんか？もちろん間違いではありませんが、40代以降は“頑張る順番”によって、続きやすさも結果も変わりやすくなります。最近は短期間で追い込むより、“続けられる習慣”を重視する考え方がダイエットの主流に。最初から無理をするより、まずは“動きやすい体”を整えることが大切です。いきなり頑張りすぎると続きにくい最初から毎日運動したり