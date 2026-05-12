シルエットも前髪も整っているのに、なぜかアカ抜けない。そんなときに見直したいのが“質感”です。ボブは面が出やすいスタイルだからこそ、ツヤや動きといった質感の違いが、そのまま印象に直結します。2026年春夏は、スタイリングで作り込むのではなく、“もともとそう見える質感”がカギ。特に「表面で整え、毛先で抜く」バランスが重要です。ツヤが出ない“パサつきボブ”ボブは面が強調される分、わずかな質感の乱れが全体の