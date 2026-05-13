フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が１３日、神戸市内で引退会見を行う。引退会見場では坂本さんから報道陣に向けてメッセージ入りのフォトカードが送られた。文章は手書きで綴られ、坂本の人柄にじむものとなった。全文は以下の通り。「これまでたくさん取材していただき、そして温かく報道・記事にしてくださり本当にありがとうございました。競技を