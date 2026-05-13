HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、同じ15歳で世界デビューの夢を叶えた先輩の存在が、SAKURAに大きな力を与えた。【映像】15歳で全米デビューした美人アイドル（15歳当時の映像も）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト