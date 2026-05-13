【5月のお買い得セール】 セール期間：5月13日～5月27日まで ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにてプレイステーション 5/プレイステーション 4用タイトルを中心とした「5月のお買い得セール」を開催している。期間は5月27日まで。 本日スタートしたセールでは最新拡張パッケージ「白銀のワンダ