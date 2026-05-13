ダイヤモンドバックスからトーマスを獲得、シアニは再びDFAに米大リーグのドジャースは12日（日本時間13日）、ダイヤモンドバックスからアレク・トーマス外野手を獲得したと公式発表した。ホセ・レケーナ外野手とのトレードとなる。同時にマイケル・シアニ外野手がDFA（事実上の戦力外）されている。日本の深夜0時過ぎのニュースにファンも様々な反響をあげている。俊足堅守の外野手である26歳のトーマスは、2018年にダイヤモ