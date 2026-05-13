プロレス界の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが１０日、台東区の「ＣＲＥＡＭＬＩＶＥＡＳＡＫＵＳＡ」で開催された歌手の島谷ひとみの「太陽神Ｐｒｉｓｍ発売記念イベント」に登場し、自身の入場曲「太陽神Ｐｒｉｓｍ」をステージ上で熱唱した。Ｓａｒｅｅｅは６日の島谷ひとみ「ＬＩＶＥイベント」にて「５月１０日のイベントでは歌います！」と約束。この日のイベントで第１部、第２部イベント共に各ステージのフィナーレとなる